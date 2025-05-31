Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Juszczyk — Adrian Panczyk . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Juszczyk — Adrian Panczyk

Команда Krzysztof Juszczyk в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Adrian Panczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Adrian Panczyk, в том матче победу одержали хозяева.