Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukasz Buklat — Arkadiusz Kiejda . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Lukasz Buklat — Arkadiusz Kiejda

Команда Lukasz Buklat в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Arkadiusz Kiejda, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Arkadiusz Kiejda, в том матче победу одержали гостьи.