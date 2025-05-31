Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Tomas Postelt — Томаш Кос . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Tomas Postelt — Томаш Кос

Команда Tomas Postelt в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Томаш Кос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Томаш Кос, в том матче победу одержали хозяева.