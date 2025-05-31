Смотреть онлайн Huber Szewczyk - Michal Dabek 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Huber Szewczyk — Michal Dabek . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
Превью матча Huber Szewczyk — Michal Dabek
Команда Huber Szewczyk в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Michal Dabek, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Michal Dabek, в том матче победу одержали гостьи.