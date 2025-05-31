Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Miloslav Dvorak — Tomas Pelikan . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Miloslav Dvorak — Tomas Pelikan

Команда Miloslav Dvorak в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Tomas Pelikan, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Miloslav Dvorak, в том матче победу одержали хозяева.