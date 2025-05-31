Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Карел Барос — Dominik Pawlik . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:04 по московскому времени .

Превью матча Карел Барос — Dominik Pawlik

Команда Карел Барос в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dominik Pawlik, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Dominik Pawlik, в том матче победу одержали гостьи.