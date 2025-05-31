Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Петр Швец - Радек Груби 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Петр ШвецРадек Груби . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:01 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Петр Швец
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Радек Груби
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Петр Швец — Радек Груби

Команда Петр Швец в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Радек Груби, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Петр Швец, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Петр Швец
Петр Швец
Радек Груби
Петр Швец
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Петр Швец
Петр Швец
1:3
Радек Груби
Радек Груби
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA