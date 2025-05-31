Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Петр Швец — Радек Груби . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:01 по московскому времени .

Превью матча Петр Швец — Радек Груби

Команда Петр Швец в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Радек Груби, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Петр Швец, в том матче победу одержали гостьи.