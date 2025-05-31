Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Przybyla — Vladimir Cermak . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Jan Przybyla — Vladimir Cermak

Команда Jan Przybyla в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Vladimir Cermak, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Jan Przybyla, в том матче победу одержали хозяева.