Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Robin Pacha — Patrik Jokiel . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Robin Pacha — Patrik Jokiel

Команда Robin Pacha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Patrik Jokiel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Robin Pacha, в том матче победу одержали хозяева.