31.05.2025

Смотреть онлайн Jakub Michalski - Роберт Шимик 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Jakub MichalskiРоберт Шимик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Jakub Michalski
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Роберт Шимик
Превью матча Jakub Michalski — Роберт Шимик

Команда Jakub Michalski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Роберт Шимик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Роберт Шимик, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Jakub Michalski
Jakub Michalski
Роберт Шимик
Jakub Michalski
1 победа
2 побед
33%
67%
01.11.2025
Роберт Шимик
Роберт Шимик
1:3
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
01.11.2025
Роберт Шимик
Роберт Шимик
3:1
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Обзор
31.05.2025
Jakub Michalski
Jakub Michalski
0:3
Роберт Шимик
Роберт Шимик
Обзор
