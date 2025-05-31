Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jakub Michalski — Роберт Шимик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Jakub Michalski — Роберт Шимик

Команда Jakub Michalski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Роберт Шимик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Роберт Шимик, в том матче победу одержали гостьи.