Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дариуш Вробель — Кацпер Славински . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Дариуш Вробель — Кацпер Славински

Команда Дариуш Вробель в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Кацпер Славински, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Дариуш Вробель, в том матче победу одержали хозяева.