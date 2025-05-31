Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wojciech Kotyl — Adam Pokorny . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Wojciech Kotyl — Adam Pokorny

Команда Wojciech Kotyl в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Adam Pokorny, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Adam Pokorny, в том матче победу одержали гостьи.