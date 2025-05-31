Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wiktor Klag — Петр Маружак . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Wiktor Klag — Петр Маружак

Команда Wiktor Klag в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Петр Маружак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wiktor Klag, в том матче победу одержали хозяева.