Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Давид Котвица — Петр Маружак . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Давид Котвица — Петр Маружак

Команда Давид Котвица в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Петр Маружак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Давид Котвица, в том матче победу одержали гостьи.