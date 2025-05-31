Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Петр Маружак — Дэниел Муравски . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Петр Маружак — Дэниел Муравски

Команда Петр Маружак в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Дэниел Муравски, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Дэниел Муравски, в том матче победу одержали хозяева.