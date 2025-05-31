Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Мартин Марчлевский - Кржиштоф Капик 31.05.2025.

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Мартин МарчлевскийКржиштоф Капик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Мартин Марчлевский
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Кржиштоф Капик
Превью матча Мартин Марчлевский — Кржиштоф Капик

Команда Мартин Марчлевский в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Мартин Марчлевский, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Кржиштоф Капик
Мартин Марчлевский
0 побед
5 побед
0%
100%
01.06.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
0:3
Кржиштоф Капик
Кржиштоф Капик
Обзор
01.06.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
0:3
Кржиштоф Капик
Кржиштоф Капик
Обзор
31.05.2025
Кржиштоф Капик
Кржиштоф Капик
3:0
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
31.05.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
0:3
Кржиштоф Капик
Кржиштоф Капик
Обзор
30.05.2025
Кржиштоф Капик
Кржиштоф Капик
3:0
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
