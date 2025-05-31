Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Krzysztof Niemiec . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Krzysztof Niemiec

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Krzysztof Niemiec, в том матче победу одержали гостьи.