31.05.2025
Смотреть онлайн Sebastian Baran - Мартин Марчлевский 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Sebastian Baran — Мартин Марчлевский . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Превью матча Sebastian Baran — Мартин Марчлевский
История последних встреч
Sebastian Baran
Мартин Марчлевский
1 победа
0 побед
100%
0%
31.05.2025
Sebastian Baran
3:0
Мартин Марчлевский
Комментарии к матчу