Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Sebastian Baran — Кржиштоф Капик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Sebastian Baran — Кржиштоф Капик

Команда Sebastian Baran в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали хозяева.