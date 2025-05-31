Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Филип Стрейч — Томас Воржишек . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Филип Стрейч — Томас Воржишек

Команда Филип Стрейч в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Томас Воржишек, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Томас Воржишек, в том матче победу одержали гостьи.