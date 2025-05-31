31.05.2025
Смотреть онлайн Oliver Vincenec - Wojciech Kotyl 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Oliver Vincenec — Wojciech Kotyl . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Превью матча Oliver Vincenec — Wojciech Kotyl
История последних встреч
Oliver Vincenec
Wojciech Kotyl
0 побед
1 победа
0%
100%
31.05.2025
Oliver Vincenec
0:3
Wojciech Kotyl
