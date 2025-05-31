31.05.2025
Смотреть онлайн Oleksii Shyndel - Александр Гомилко 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Oleksii Shyndel — Александр Гомилко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Превью матча Oleksii Shyndel — Александр Гомилко
История последних встреч
Oleksii Shyndel
Александр Гомилко
1 победа
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Александр Гомилко
1:3
Oleksii Shyndel
Комментарии к матчу