Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олег Напирко — Сергей Березинский . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Олег Напирко — Сергей Березинский

Команда Олег Напирко в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Сергей Березинский, в том матче победу одержали хозяева.