Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Orest Hura — Vitalii Boyko . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Orest Hura — Vitalii Boyko

Команда Orest Hura в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Orest Hura, в том матче победу одержали гостьи.