Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Volodymyr Plishylo — Валерий Власенко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Volodymyr Plishylo — Валерий Власенко

Команда Volodymyr Plishylo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Валерий Власенко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Volodymyr Plishylo, в том матче победу одержали хозяева.