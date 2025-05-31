Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Zdenek Bilek — Ян Зайчек . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Zdenek Bilek — Ян Зайчек

Команда Zdenek Bilek в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Ян Зайчек, в том матче победу одержали гостьи.