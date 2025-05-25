Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Roman Wiza - Piotr Przewlocki 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Roman WizaPiotr Przewlocki . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Настольный теннис - Элит-серия
Roman Wiza
Завершен
1 : 3
25 мая 2025
Piotr Przewlocki
Превью матча Roman Wiza — Piotr Przewlocki

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Piotr Przewlocki, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Roman Wiza, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Roman Wiza
Roman Wiza
Piotr Przewlocki
Roman Wiza
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Roman Wiza
Roman Wiza
0:3
Piotr Przewlocki
Piotr Przewlocki
