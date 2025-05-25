Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Piotr Przewlocki . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Piotr Przewlocki

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Piotr Przewlocki, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Roman Wiza, в том матче победу одержали гостьи.