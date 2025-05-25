25.05.2025
Смотреть онлайн Шу Мацуока - Dylan Jaen 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urbana: Шу Мацуока — Dylan Jaen, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на корте Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 1
UTR Pro Urbana
Завершен
(6:2, 4:6, 7:6)
2 : 1
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Dylan Jaen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Dylan Jaen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Dylan Jaen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Dylan Jaen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
5
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
