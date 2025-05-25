Текстовая трансляция

Гейм 1 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Шу Мацуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Dylan Jaen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Dylan Jaen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Dylan Jaen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Шу Мацуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Dylan Jaen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Dylan Jaen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Шу Мацуока - взял свою подачу со счетом 15-40