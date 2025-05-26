26.05.2025
Смотреть онлайн Парадайз - УВИ Блекбёрдс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Барбадос — Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига: Парадайз — УВИ Блекбёрдс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Барбадоса по футболу. Премьер-лига
Парадайз
47'
75'
Завершен
2 : 2
26 мая 2025
УВИ Блекбёрдс
32'
50'
УВИ Блекбёрдс
32'
Paradise FC
47'
УВИ Блекбёрдс
50'
Paradise FC
75'
Текстовая трансляция
14'
Paradise FC - Угловой
21'
УВИ Блекбёрдс - Угловой
32'
УВИ Блекбёрдс - 1-ый Гол
47'
Paradise FC - 2-ой Гол
50'
УВИ Блекбёрдс - 3-ий Гол
51'
Paradise FC - Угловой
71'
Paradise FC - Угловой
72'
Paradise FC - Угловой
75'
Paradise FC - 4-ый Гол
Превью матча Парадайз — УВИ Блекбёрдс
Статистика матча
Угловые
4
1
