Смотреть онлайн Minnesota ROKKR - Vegas Falcons 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COD - CDL - Major 4: Minnesota ROKKR — Vegas Falcons . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Minnesota ROKKR — Vegas Falcons
Команда Minnesota ROKKR в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Vegas Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.