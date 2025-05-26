26.05.2025
Смотреть онлайн Саут Ист - DS FC 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Саут Ист — DS FC . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Саут Ист — DS FC
История последних встреч
Саут Ист
DS FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Саут Ист
8:1
DS FC
Комментарии к матчу