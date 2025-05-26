Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн ФК Дублан - ФК Пойнте Мишел 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК ДубланФК Пойнте Мишел . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:43 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
ФК Дублан
20'
58'
70'
90+4'
Завершен
4 : 2
26 мая 2025
ФК Пойнте Мишел
14'
62'
Смотреть онлайн
Point Michel FC icon
14'
ФК Дублан icon
20'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Дублан icon
58'
Point Michel FC icon
62'
ФК Дублан icon
70'
ФК Дублан icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
8'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
14'
Point Michel FC - 1-ый Гол
20'
ФК Дублан - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
58'
ФК Дублан - 3-ий Гол
62'
Point Michel FC - 4-ый Гол
66'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
70'
ФК Дублан - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
90+4'
ФК Дублан - 6-ый Гол
90+6'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча ФК Дублан — ФК Пойнте Мишел

История последних встреч

ФК Дублан
ФК Дублан
ФК Пойнте Мишел
ФК Дублан
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.06.2025
ФК Пойнте Мишел
ФК Пойнте Мишел
0:8
ФК Дублан
ФК Дублан
Обзор

Статистика матча

Угловые
5
0
