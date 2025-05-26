26.05.2025
Смотреть онлайн ФК Дублан - ФК Пойнте Мишел 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Дублан — ФК Пойнте Мишел . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:43 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
Превью матча ФК Дублан — ФК Пойнте Мишел
История последних встреч
ФК Дублан
ФК Пойнте Мишел
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.06.2025
ФК Пойнте Мишел
0:8
ФК Дублан
Статистика матча
Угловые
5
0
Комментарии к матчу