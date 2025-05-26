26.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Aruba Play-offs: Спорт Клуб Юнайтед — СВ Йонг Аруба . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Aruba Play-offs
Завершен
5 : 3
26 мая 2025
СВ Йонг Аруба
Матч закончился со счётом 5:3
Текстовая трансляция
2'
United FC - 1-ый Гол
9'
United FC - 2-ой Гол
13'
United FC - Угловой
20'
United FC - Угловой
26'
СВ Йонг Аруба - 3-ий Гол
40'
СВ Йонг Аруба - Угловой
40'
United FC - 4-ый Гол
45'
СВ Йонг Аруба - 5-ый Гол
49'
СВ Йонг Аруба - Угловой
50'
СВ Йонг Аруба - Угловой
81'
СВ Йонг Аруба - 6-ый Гол
88'
United FC - 7-ый Гол
90+6'
United FC - 8-ый Гол
Превью матча Спорт Клуб Юнайтед — СВ Йонг Аруба
Статистика матча
Угловые
2
3
