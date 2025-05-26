Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Спорт Клуб Юнайтед - СВ Йонг Аруба 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Aruba Play-offs: Спорт Клуб ЮнайтедСВ Йонг Аруба . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Aruba Play-offs
Спорт Клуб Юнайтед
Завершен
5 : 3
26 мая 2025
СВ Йонг Аруба
2'
9'
26'
40'
45'
81'
88'
90+6'
United FC icon
2'
United FC icon
9'
СВ Йонг Аруба icon
26'
United FC icon
40'
СВ Йонг Аруба icon
45'
Счет после первого тайма 3:2
СВ Йонг Аруба icon
81'
United FC icon
88'
United FC icon
90+6'
Матч закончился со счётом 5:3
Текстовая трансляция
2'
United FC - 1-ый Гол
9'
United FC - 2-ой Гол
13'
Угловой
United FC - Угловой
20'
Угловой
United FC - Угловой
26'
СВ Йонг Аруба - 3-ий Гол
40'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
40'
United FC - 4-ый Гол
45'
СВ Йонг Аруба - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
49'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
50'
Угловой
СВ Йонг Аруба - Угловой
81'
СВ Йонг Аруба - 6-ый Гол
88'
United FC - 7-ый Гол
90+6'
United FC - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:3

Превью матча Спорт Клуб Юнайтед — СВ Йонг Аруба

Статистика матча

Угловые
2
3
