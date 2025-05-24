24.05.2025
Смотреть онлайн Sao Francisco AC U20 - Nauas U20 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Sao Francisco AC U20 — Nauas U20 . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Sao Francisco AC U20
12'
62'
Завершен
2 : 1
24 мая 2025
Nauas U20
20'
Nauas U20
20'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
12'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
12'
Sao Francisco AC U20 - 1-ый Гол
20'
Nauas U20 - 2-ой Гол
29'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
42'
Nauas U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
53'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
56'
Nauas U20 - Угловой
62'
Sao Francisco AC U20 - 3-ий Гол
82'
Nauas U20 - Угловой
84'
Sao Francisco AC U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Sao Francisco AC U20 — Nauas U20
Статистика матча
Атаки
95
70
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
10
10
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу