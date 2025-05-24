Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.05.2025

Смотреть онлайн Университет Де Сукре - Serrano FC 24.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Университет Де СукреSerrano FC . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Университет Де Сукре
17'
21'
34'
51'
83'
90+5'
Завершен
6 : 2
24 мая 2025
Serrano FC
60'
68'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Университет Де Сукре icon
17'
Университет Де Сукре icon
21'
Университет Де Сукре icon
34'
Счет после первого тайма 3:0 : 4,3
Университет Де Сукре icon
51'
Serrano FC icon
60'
Serrano FC icon
68'
Университет Де Сукре icon
83'
Университет Де Сукре icon
90+5'
Матч закончился со счётом 6:2 : 4,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
15'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
17'
Университет Де Сукре - 1-ый Гол
21'
Университет Де Сукре - 2-ой Гол
25'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
27'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
34'
Университет Де Сукре - 3-ий Гол
36'
Угловой
Serrano FC - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 4,3
51'
Университет Де Сукре - 4-ый Гол
60'
Serrano FC - 5-ый Гол
68'
Serrano FC - 6-ый Гол
76'
Угловой
Serrano FC - Угловой
77'
Угловой
Serrano FC - Угловой
80'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
83'
Университет Де Сукре - 7-ый Гол
87'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
90+5'
Университет Де Сукре - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:2 : 4,3

Превью матча Университет Де Сукре — Serrano FC

Статистика матча

Владение мячом
Университет Де Сукре Университет Де Сукре
54%
Serrano FC Serrano FC
46%
Атаки
92
79
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
0
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Удинезе Удинезе
Болонья Болонья
22 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA