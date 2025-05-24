24.05.2025
Смотреть онлайн Университет Де Сукре - Serrano FC 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Университет Де Сукре — Serrano FC . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Университет Де Сукре
17'
21'
34'
51'
83'
90+5'
Завершен
6 : 2
24 мая 2025
Serrano FC
60'
68'
Счет после первого тайма 3:0 : 4,3
Матч закончился со счётом 6:2 : 4,3
Текстовая трансляция
3'
Университет Де Сукре - Угловой
15'
Университет Де Сукре - Угловой
17'
Университет Де Сукре - 1-ый Гол
21'
Университет Де Сукре - 2-ой Гол
25'
Университет Де Сукре - Угловой
27'
Университет Де Сукре - Угловой
34'
Университет Де Сукре - 3-ий Гол
36'
Serrano FC - Угловой
51'
Университет Де Сукре - 4-ый Гол
60'
Serrano FC - 5-ый Гол
68'
Serrano FC - 6-ый Гол
76'
Serrano FC - Угловой
77'
Serrano FC - Угловой
80'
Университет Де Сукре - Угловой
83'
Университет Де Сукре - 7-ый Гол
87'
Университет Де Сукре - Угловой
90+5'
Университет Де Сукре - 8-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
92
79
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
0
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу