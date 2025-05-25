Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн ФК Ви Юнайтед - Belfast Estate Mahaut FC 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Ви ЮнайтедBelfast Estate Mahaut FC . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
ФК Ви Юнайтед
Отменен
- : -
25 мая 2025
Belfast Estate Mahaut FC
Превью матча ФК Ви Юнайтед — Belfast Estate Mahaut FC

История последних встреч

ФК Ви Юнайтед
ФК Ви Юнайтед
Belfast Estate Mahaut FC
ФК Ви Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
ФК Ви Юнайтед
ФК Ви Юнайтед
4:1
Belfast Estate Mahaut FC
Belfast Estate Mahaut FC
