25.05.2025

Смотреть онлайн Tello/Di Nenno - Galan/Chingotto 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Tello/Di NennoGalan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, Полуфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Tello/Di Nenno
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
25 мая 2025
Galan/Chingotto
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

История последних встреч

Tello/Di Nenno
Tello/Di Nenno
Galan/Chingotto
Tello/Di Nenno
0 побед
1 победа
0%
100%
05.07.2025
Tello/Di Nenno
Tello/Di Nenno
0:2
Galan/Chingotto
Galan/Chingotto
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
46%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
28%
Игры Полуфинал
25.05
Tello/Di Nenno Tello/Di Nenno Galan/Chingotto Galan/Chingotto
0
2
2
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
