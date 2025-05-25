25.05.2025
Смотреть онлайн Tello/Di Nenno - Galan/Chingotto 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Tello/Di Nenno — Galan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, Полуфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Asuncion
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tello/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Tello/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Tello/Di Nenno
Galan/Chingotto
0 побед
1 победа
0%
100%
05.07.2025
Tello/Di Nenno
0:2
Galan/Chingotto
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
46%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
28%
