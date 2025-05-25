25.05.2025
Смотреть онлайн Сибао - Делфинес Дел Есте 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dominican Republic Cup: Сибао — Делфинес Дел Есте . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Dominican Republic Cup
Сибао
90'
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
18'
Сибао - Угловой
18'
Сибао - Угловой
22'
Сибао - Угловой
23'
Сибао - Угловой
24'
Сибао - Угловой
42'
Делфинес Дел Есте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
64'
Сибао - Угловой
66'
Делфинес Дел Есте - Угловой
81'
Делфинес Дел Есте - Угловой
81'
Делфинес Дел Есте - Угловой
83'
Делфинес Дел Есте - Угловой
88'
Делфинес Дел Есте - Угловой
90'
Сибао - 1-ый Гол
90+7'
Делфинес Дел Есте - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Сибао — Делфинес Дел Есте
Статистика матча
Атаки
39,39,0
35,35,0
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4,4,0
4,4,0
Удары в створ ворот
3,3,0
1,1,0
Комментарии к матчу