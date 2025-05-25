25.05.2025
Смотреть онлайн Кинтеро Унидо - Депортес Навал 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Кинтеро Унидо — Депортес Навал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Кинтеро Унидо
77'
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Депортес Навал
32'
64'
Счет после первого тайма 0:1
Кинтеро Унидо
77'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
12'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
14'
Кинтеро Унидо - Угловой
22'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
23'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
28'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
31'
Кинтеро Унидо - Угловой
32'
Депортес Навал Talcahuano - 1-ый Гол
39'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
41'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
42'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
45+1'
Кинтеро Унидо - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
50'
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
62'
Кинтеро Унидо - Угловой
63'
Кинтеро Унидо - Угловой
64'
Депортес Навал Talcahuano - 2-ой Гол
77'
Кинтеро Унидо - 3-ий Гол
87'
Кинтеро Унидо - Угловой
90+5'
Кинтеро Унидо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Кинтеро Унидо — Депортес Навал
Статистика матча
Атаки
107
86
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу