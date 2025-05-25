Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Кинтеро Унидо - Депортес Навал 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Кинтеро УнидоДепортес Навал . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Кинтеро Унидо
77'
Завершен
1 : 2
25 мая 2025
Депортес Навал
32'
64'
Депортес Навал Talcahuano icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Депортес Навал Talcahuano icon
64'
Кинтеро Унидо icon
77'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
12'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
14'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
22'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
23'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
28'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
31'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
32'
Депортес Навал Talcahuano - 1-ый Гол
39'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
41'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
42'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
45+1'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
50'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
62'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
63'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
64'
Депортес Навал Talcahuano - 2-ой Гол
77'
Кинтеро Унидо - 3-ий Гол
87'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
90+5'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Кинтеро Унидо — Депортес Навал

Статистика матча

Атаки
107
86
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
5
Рейтинг UEFA