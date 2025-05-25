25.05.2025
Смотреть онлайн Tampa Bay Sun Women - DC Power Women 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Tampa Bay Sun Women — DC Power Women . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Tampa Bay Sun Women
22'
53'
Завершен
2 : 0
25 мая 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
3'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
13'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
22'
Tampa Bay Sun Women - 1-ый Гол
29'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
31'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
37'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
45+6'
DC Power Women - Угловой
50'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
53'
Tampa Bay Sun Women - 2-ой Гол
59'
DC Power Women - Угловой
67'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
67'
Tampa Bay Sun Women - Угловой
87'
DC Power Women - Угловой
Превью матча Tampa Bay Sun Women — DC Power Women
Статистика матча
Атаки
102
80
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
9
4
