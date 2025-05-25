25.05.2025
Смотреть онлайн Fort Lauderdale Utd Women - Dallas Trinity Women 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Fort Lauderdale Utd Women — Dallas Trinity Women . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
3'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
7'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
8'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
25'
Dallas Trinity Women - Угловой
27'
Fort Lauderdale Utd Women - 1-ый Гол
44'
Dallas Trinity Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
77'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
79'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
85'
Dallas Trinity Women - Угловой
88'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Fort Lauderdale Utd Women — Dallas Trinity Women
Статистика матча
Атаки
95
116
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу