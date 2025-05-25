25.05.2025
Смотреть онлайн Витория - Женщины - Ремо - Женщины 25.05.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A2 Women: Витория - Женщины — Ремо - Женщины, 5 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас.
МСК, 5 тур, Стадион: Маноэль Баррадас
Brazil Serie A2 Women
Витория - Женщины
4'
10'
Завершен
2 : 0
25 мая 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Витория - Женщины - Угловой
4'
Витория - Женщины - 1-ый Гол
10'
Витория - Женщины - 2-ой Гол
16'
Витория - Женщины - Угловой
34'
Ремо - Женщины - Угловой
36'
Ремо - Женщины - Угловой
40'
Витория - Женщины - Угловой
41'
Витория - Женщины - Угловой
45+1'
Витория - Женщины - Угловой
46'
Витория - Женщины - Угловой
49'
Витория - Женщины - Угловой
52'
Ремо - Женщины - Угловой
67'
Витория - Женщины - Угловой
85'
Ремо - Женщины - Незабитый пенальти
Превью матча Витория - Женщины — Ремо - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
35%
Атаки
92
80
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
8
4
Игры 5 тур
Комментарии к матчу