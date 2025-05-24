24.05.2025
Смотреть онлайн Расинг Клуб Аруба - Британия 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аруба — Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор: Расинг Клуб Аруба — Британия . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Арубы по футболу. Дивизион ди Онор
Завершен
0 : 3
24 мая 2025
Британия
6'
45+5'
73'
Текстовая трансляция
6'
Британия - 1-ый Гол
23'
Британия - Угловой
24'
Британия - Угловой
27'
Расинг Клуб Аруба - Угловой
45+5'
Британия - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
58'
Британия - Угловой
64'
Британия - Угловой
73'
Британия - 3-ий Гол
90+3'
Расинг Клуб Аруба - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Расинг Клуб Аруба — Британия
Статистика матча
Угловые
1
4
