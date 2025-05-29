29.05.2025
Смотреть онлайн Эредиано - Алахуэленсе 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу: Эредиано — Алахуэленсе, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Эладио Росабаль Кордеро.
МСК, 1 тур, Стадион: Стадион Эладио Росабаль Кордеро
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Эредиано
77'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
15'
Эредиано - Угловой
25'
Алахуэленсе - Угловой
30'
Эредиано - Угловой
32'
Алахуэленсе - Угловой
33'
Алахуэленсе - Угловой
37'
Эредиано - Угловой
45+1'
Алахуэленсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,5
48'
Алахуэленсе - Угловой
60'
Алахуэленсе - Угловой
77'
Эредиано - 1-ый Гол
87'
Эредиано - Угловой
90+10'
Алахуэленсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,5
Превью матча Эредиано — Алахуэленсе
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
107,107,0
112,112,0
Угловые
4
7
Фолы
15
12
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
5,5,0
4,4,0
Удары в створ ворот
2,2,0
3,3,0
Комментарии к матчу