29.05.2025

Смотреть онлайн Эредиано - Алахуэленсе 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ЭредианоАлахуэленсе, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Эладио Росабаль Кордеро.

МСК, 1 тур, Стадион: Стадион Эладио Росабаль Кордеро
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Эредиано
77'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Алахуэленсе
Счет после первого тайма 0:0 : 5,5
Эредиано icon
77'
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,5
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Эредиано - Угловой
25'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
30'
Угловой
Эредиано - Угловой
32'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
33'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
37'
Угловой
Эредиано - Угловой
45+1'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,5
48'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
60'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
77'
Эредиано - 1-ый Гол
87'
Угловой
Эредиано - Угловой
90+10'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,5

Превью матча Эредиано — Алахуэленсе

История последних встреч

Эредиано
Эредиано
Алахуэленсе
Эредиано
1 победа
1 ничья
2 побед
25%
25%
50%
17.10.2025
Эредиано
Эредиано
1:3
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор
11.08.2025
Алахуэленсе
Алахуэленсе
0:1
Эредиано
Эредиано
Обзор
21.07.2025
Эредиано
Эредиано
0:1
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор
26.05.2025
Алахуэленсе
Алахуэленсе
0:0
Эредиано
Эредиано
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эредиано Эредиано
50%
Алахуэленсе Алахуэленсе
50%
Атаки
107,107,0
112,112,0
Угловые
4
7
Фолы
15
12
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
5,5,0
4,4,0
Удары в створ ворот
2,2,0
3,3,0
Игры 1 тур
28.07.2025
Спортинг Сан Хосе
1:2
Алахуэленсе
Завершен
27.07.2025
Зеледон
0:1
Депортиво Саприсса
Завершен
27.07.2025
Пунтаренас
1:2
Сан Карлос
Завершен
26.07.2025
Либериа
1:0
Картагинес
Завершен
25.07.2025
Гуадалупе
0:0
Эредиано
Завершен
Комментарии к матчу
