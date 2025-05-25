Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн River Plate U21 Women - Ciudad de Buenos Aires U21 Women 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Inferiores U21 Women: River Plate U21 WomenCiudad de Buenos Aires U21 Women . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Inferiores U21 Women
River Plate U21 Women
Завершен
23:25 25:21 19:25 25:27
1 : 3
25 мая 2025
Ciudad de Buenos Aires U21 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда River Plate U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда River Plate U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда River Plate U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда River Plate U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда River Plate U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда River Plate U21 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women со счетом 19-25
Сет 4. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad de Buenos Aires U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда River Plate U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев

Превью матча River Plate U21 Women — Ciudad de Buenos Aires U21 Women

Комментарии к матчу
