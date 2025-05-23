23.05.2025
Смотреть онлайн Montreal Roses FC Women - AFC Toronto Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada Northern Super League Women: Montreal Roses FC Women — AFC Toronto Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Canada Northern Super League Women
Завершен
0 : 2
23 мая 2025
Превью матча Montreal Roses FC Women — AFC Toronto Women
Статистика матча
Атаки
77
108
Угловые
0
4
Комментарии к матчу