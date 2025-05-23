23.05.2025
Смотреть онлайн КСБ Блэйзерс - МУ Кардиналс 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: КСБ Блэйзерс — МУ Кардиналс . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
25:22 25:20 25:23
3 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда КСБ Блэйзерс со счетом 25-22
Сет 2. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КСБ Блэйзерс со счетом 25-20
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча КСБ Блэйзерс — МУ Кардиналс
История последних встреч
КСБ Блэйзерс
МУ Кардиналс
1 победа
0 побед
100%
0%
11.06.2025
КСБ Блэйзерс
3:1
МУ Кардиналс
Комментарии к матчу