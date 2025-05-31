31.05.2025
Смотреть онлайн Мексика - Женщины - Уругвай 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Мексика - Женщины — Уругвай . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Мексика - Женщины
20'
55'
Завершен
2 : 2
31 мая 2025
Уругвай
60'
80'
Счет после первого тайма 1:0
Уругвай
60'
Уругвай
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
Мексика - Женщины - Угловой
10'
Мексика - Женщины - Угловой
11'
Мексика - Женщины - Угловой
20'
Мексика - Женщины - 1-ый Гол
25'
Мексика - Женщины - Угловой
30'
Мексика - Женщины - Угловой
34'
Мексика - Женщины - Угловой
46'
Мексика - Женщины - Угловой
55'
Мексика - Женщины - 2-ой Гол
60'
Уругвай - 3-ий Гол
63'
Уругвай - Угловой
66'
Мексика - Женщины - Угловой
80'
Уругвай - 4-ый Гол
90+2'
Мексика - Женщины - Угловой
Превью матча Мексика - Женщины — Уругвай
История последних встреч
Мексика - Женщины
Уругвай
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.06.2025
Мексика - Женщины
1:0
Уругвай
Статистика матча
Владение мячом
34%
Атаки
74
62
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу