31.05.2025

Смотреть онлайн Мексика - Женщины - Уругвай 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Мексика - ЖенщиныУругвай . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Мексика - Женщины
20'
55'
Завершен
2 : 2
31 мая 2025
Уругвай
60'
80'
Смотреть онлайн
Мексика - Женщины icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Мексика - Женщины icon
55'
Уругвай icon
60'
Уругвай icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
10'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
11'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
20'
Мексика - Женщины - 1-ый Гол
25'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
30'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
34'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
55'
Мексика - Женщины - 2-ой Гол
60'
Уругвай - 3-ий Гол
63'
Угловой
Уругвай - Угловой
66'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
80'
Уругвай - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Мексика - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Мексика - Женщины — Уругвай

История последних встреч

Мексика - Женщины
Мексика - Женщины
Уругвай
Мексика - Женщины
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.06.2025
Мексика - Женщины
Мексика - Женщины
1:0
Уругвай
Уругвай
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мексика - Женщины Мексика - Женщины
66%
Уругвай Уругвай
34%
Атаки
74
62
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
