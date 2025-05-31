31.05.2025
Смотреть онлайн Бразилия (Ж) - Япония (Ж) 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Бразилия (Ж) — Япония (Ж) . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Бразилия (Ж)
28'
42'
55'
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Япония (Ж)
89'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,0
Текстовая трансляция
8'
Бразилия (Ж) - Угловой
16'
Бразилия (Ж) - Незабитый пенальти
25'
Бразилия (Ж) - Угловой
28'
Бразилия (Ж) - 1-ый Гол
37'
Япония (Ж) - Угловой
42'
Бразилия (Ж) - 2-ой Гол
45+1'
Бразилия (Ж) - Угловой
45+3'
Бразилия (Ж) - Угловой
49'
Япония (Ж) - Угловой
55'
Бразилия (Ж) - 3-ий Гол
67'
Япония (Ж) - Незабитый пенальти
73'
Япония (Ж) - Угловой
75'
Япония (Ж) - Угловой
77'
Япония (Ж) - Угловой
80'
Япония (Ж) - Угловой
89'
Япония (Ж) - 4-ый Гол
Превью матча Бразилия (Ж) — Япония (Ж)
История последних встреч
Бразилия (Ж)
Япония (Ж)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.06.2025
Бразилия (Ж)
2:1
Япония (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
99
73
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу