26.05.2025

Смотреть онлайн Алахуэленсе - Эредиано 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: АлахуэленсеЭредиано, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Alejandro Morera Soto
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Алахуэленсе
Завершен
0 : 0
26 мая 2025
Эредиано
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,5
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
15'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
23'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
41'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
42'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
45'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
48'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
64'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
84'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
90+1'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
90+8'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,5

Превью матча Алахуэленсе — Эредиано

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Эредиано, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Алахуэленсе
Алахуэленсе
Эредиано
Алахуэленсе
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
17.10.2025
Эредиано
Эредиано
1:3
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор
11.08.2025
Алахуэленсе
Алахуэленсе
0:1
Эредиано
Эредиано
Обзор
21.07.2025
Эредиано
Эредиано
0:1
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор
29.05.2025
Эредиано
Эредиано
1:0
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Алахуэленсе Алахуэленсе
50%
Эредиано Эредиано
50%
Атаки
66
51
Угловые
11
0
Удары мимо ворот
5
0
Удары в створ ворот
2
1
Игры 1 тур
28.07.2025
Спортинг Сан Хосе
1:2
Алахуэленсе
Завершен
27.07.2025
Зеледон
0:1
Депортиво Саприсса
Завершен
27.07.2025
Пунтаренас
1:2
Сан Карлос
Завершен
26.07.2025
Либериа
1:0
Картагинес
Завершен
25.07.2025
Гуадалупе
0:0
Эредиано
Завершен
Комментарии к матчу
