Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу : Алахуэленсе — Эредиано , 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto .

Превью матча Алахуэленсе — Эредиано

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Эредиано, в том матче победу одержали гостьи.